Проблемы со связью возникли с утра у пользователей Activ/Kcell

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С утра пользователи сотовой связи Activ/Kcell жаловались на проблемы со связью. Как сообщили в пресс-службе компании, выясняются причины произошедшего для восстановления работы сервиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря работе наших сотрудников технического блока выявлен факт отсутствия сервиса передачи данных в ряде городов в северной и восточной частях Казахстана. В настоящий момент специалисты компании выясняют причину для скорейшего восстановления работы сервиса», - прокомментировали в компании.

В пресс-службе компании также добавили, что проблемы еще наблюдаются. Как будет восстановлена связь, в компании пообещали сразу же сообщить.

К слову, на работу и связь других мобильных операторов казахстанцы пока не жаловались.