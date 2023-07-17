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    Проблемы со связью возникли с утра у пользователей Activ/Kcell

    17 Июля 2023, 09:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С утра пользователи сотовой связи Activ/Kcell жаловались на проблемы со связью. Как сообщили в пресс-службе компании, выясняются причины произошедшего для восстановления работы сервиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Благодаря работе наших сотрудников технического блока выявлен факт отсутствия сервиса передачи данных в ряде городов в северной и восточной частях Казахстана. В настоящий момент специалисты компании выясняют причину для скорейшего восстановления работы сервиса», - прокомментировали в компании.

    В пресс-службе компании также добавили, что проблемы еще наблюдаются. Как будет восстановлена связь, в компании пообещали сразу же сообщить.

    К слову, на работу и связь других мобильных операторов казахстанцы пока не жаловались.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Интернет Связь, ТВ, IT
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