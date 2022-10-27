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    Проблемы молодежи NEET обсудили парламентарии СНГ

    27 Октября 2022, 21:53

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – В Самарканде состоялось XIX заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ (ММПА), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Одним из главных вопросов на заседании Ассамблеи стало преодоление проблемы молодежи NEET - людей 15-24 лет, которые не работают, не учатся, не проходят профессиональную подготовку.

    Предложение вынести этот вопрос на повестку дня ММПА высказала молодежная парламентская делегация Казахстана на прошлом заседании Ассамблеи в июне 2022 года в Санкт-Петербурге.

    Представители «молодежи NEET» не имеют постоянной занятости и заработка. Это приводит к зависимости от финансовой поддержки родных, государственной, социальной помощи или к поиску нетрадиционных, а то и криминальных способов заработка.

    Парламентарии Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана поделились опытом законодательного регулирования молодежной безработицы и методами повышения экономической активности неработающей и не получающей образование молодежи.

    Заседание молодых парламентариев состоялось в рамках осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которое впервые проходит в Узбекистане.

    54 пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ состоится 28 октября. Планируется, что парламентарии рассмотрят большой блок модельных законов электоральной тематики. Депутатам и сенаторам также будет представлен ряд других законопроектов, с тем чтобы в дальнейшем они могли использовать их в национальных законодательствах стран Содружества.

    Ранее сообщалось, что депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Али Бектаев и Талгат Мусабаев приняли участие в работе заседаний Постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

    Фото: richscatering.com

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    СНГ Узбекистан Общество Молодежь
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