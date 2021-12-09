Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Проблематику кыпчакоязычных армянографичных манускриптов обсудили в Ереване

    9 Декабря 2021, 13:50

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В Ереване прошла международная научно-практическая конференция по кыпчакоязычным армянографичным манускриптам. Ведущие специалисты в области тюркологии, востоковедения и лингвистики обсудили проблематику историко-филологического изучения этих памятников письменности. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По случаю 30-летия Независимости Казахстана в Центре казахского языка, истории и культуры Казахстана им.Абая при Ереванском государственном университете прошла международная научно-практическая конференция по проблематике кыпчакоязычных армянографичных манускриптов. На конференцию были приглашены представители профессорских, научных и академических кругов Казахстана, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Российской Федерации, Ирана, Польши, Франции. С приветственной речью к участникам мероприятия обратился Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев.

    В ходе мероприятия его участники подробно коснулись истории кыпчакоязычных армянографичных манускриптов, научной, культурной и лингвистической ценности этих памятников письменности. Представители научных кругов обменялись мнениями о продолжающемся процессе изучения манускриптов, отметили уже имеющиеся достижения и выступили с предложениями по его дальнейшему развитию.

    «Изучая армянографичные кыпчакоязычные манускрипты, мы можем говорить о развитии тюркских, и в частности кыпчакских, и в частности казахского языка. Сегодняшняя конференция – начало пути многовекторного и многостороннего сотрудничества», - отметил в ходе конференции заведующий кафедрой тюркологии ЕГУ, профессор Александр Сафарян.

    Профессор кафедры тюркологии ЕНУ им.Гумилёва, д.ф.н. Нурила Шаймердинова поделилась интересными наблюдениями, выявленными в ходе изучения манускриптов, и отметила, что кыпчакский язык, на котором написаны армянографичные памятники, фактически – это тот язык, которым мы пользуемся.

    «Очень много схожего. Мы выявили семантические поля социальных слов, религиозных терминов, родственных отношений, лексемы, которые отражают мир природы, животных и растений. И мы убедились, что, действительно, многие вещи не надо даже переводить. Семантика некоторых изменилась, некоторых – осталась. А фактически - преемственность, семантические структуры слова в языке кыпчакских армянографичных памятников и в современных тюркских языках кыпчакской группы абсолютно идентичны», - отметила профессор Нурила Шаймердинова.

    Генеральный директор Национальной академической библиотеки РК, д.п.н. Умитхан Муналбаева отметила высокий уровень сотрудничества между казахстанскими научно-образовательными центрами с представителями ведущих армянских вузов и академических институтов. В ходе мероприятия от имени Международного фонда Абая Кунанбаева она вручила медаль заведующему кафедрой тюркологии ЕГУ, профессору Александру Сафаряну за заслуги в развитии международных культурных связей.

    По итогам мероприятия участники условились продолжить тесное и прагматичное сотрудничество в области историко-филологического изучения кыпчакоязычных армянографичных манускриптов с привлечением востоковедов и лингвистов разных стран. За мероприятием в онлайн режиме следили более 100 аспирантов и студентов бакалавриата и магистратуры Армении, Казахстана и других стран.

    Кыпчакоязычные армянографичные манускрипты – тексты на кыпчакском языке, написанные армянской графикой. Подобные памятники письменности хранятся в Институте древних рукописей Матенадаран им. св. Месропа Маштоца в Ереване.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    МИД РК Образование Наука Вузы Культура История Казахстана Армения Рухани жаңғыру Тюркский мир 30 лет Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Оперу «Итальянка в Алжире» впервые представят в Казахстане
    Артисты и дирижеры из 12 стран примут участие в фестивале «Опералия» в Астане
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Словении
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали