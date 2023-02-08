Проанализировать эффективность работы стабфонда поручил Кумар Аксакалов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вопрос эффективности работы стабилизационного фонда в Костанае в связи со значительным повышением цен на ряд социально значимых продуктов питания обсудили в ходе аппаратного совещания в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным руководителя управления сельского хозяйства Тимура Бисимбаева, рост цен с начала года отмечен на лук – 25,4%, молоко – 9%, капусту – 4,2%. Незначительное повышение цен зафиксировано на рожки и рис.

«Анализ цен за последние три года на социально значимые продовольственные товары показывает, что цены ежегодно продолжают расти. В сравнении с 2020 годом наибольший рост цен - более 40% - отмечен по 8 продовольственным товарам - это сахар, крупа гречневая, лук, масло подсолнечное, морковь, яйцо, картофель, мясо кур.Товарные интервенции проводятся регулярно. В сравнении с 2020 годом объемы реализации продукции из стабфонда увеличились в 2,5 раза»,- сообщил Т. Бисимбаев.

Сейчас, по данным ведомства, в стабилизационном фонде сформированы запасы по 13 наименованиям в объеме 17 тысяч тонн на сумму 2,7 млрд тенге.

«Для стабилизации цен на сахар СПК «Тобол» заключен договор и произведена оплата Коксускому сахарному заводу на сумму 1,1 млрд тенге на приобретение сахара в объеме 2,4 тысячи тонн, - отметил руководитель сельхозуправления. - Для стабилизации цен на картофель и овощи в период межсезонья на 2023 год СПК «Тобол» по форвардному закупу и «оборотной схеме» законтрактовано продукции в объеме: картофель – 5200 тонн, морковь – 1993 тонн, капуста – 1389 тонн, лук – 500 тонн. Дополнительно заключен 21 договор -намерение с местными товаропроизводителями на поставку картофеля (5630 тонн) и овощей (3100 тонн)».

Бисимбаев заверил, что по обеспечению продовольственными товарами населения Костанайской области находится на постоянном контроле.

Однако работу фонда подверг критике аким области Кумар Аксакалов, ссылаясь на то, что область до сих пор не в состоянии обеспечивать себя в полной мере основными продуктами питания.

«Обеспеченность молочной продукции составляет 87%, мясом -72%, при этом обеспеченность населения мясом птицы низкая. В течение двух лет, с учетом ввода новых предприятий, мы должны себя обеспечить на 100%, - поручил К. Аксакалов. — Область полностью покрывает потребность населения по картофелю и частично по овощам. В целом, в работе стабфонда есть как плюсы, так и минусы. Поэтому нам нужно проанализировать деятельность стабфонда за прошлый год, потому что есть жалобы от населения. Стабфонд не оперативно реагируют на увеличение стоимости на те или иные продукты. По луку уже получили 25% роста. Фонд не отреагировал на это. Надо было побольше провести интервенций, чтобы удержать стоимость лука. Так же у нас были в прошлом году проблемы с сахаром, когда были факты перекупа. Таких случает не должно быть. Нельзя допускать, чтобы продукция стабфонда оказывалась в магазинах по другим ценам. Контроль должен быть, народный, общественный.

К. Аксакалов поручил своему заместителю Ерлану Спанову проанализировать работу стабилизационного фонда и дать конкретные механизмы по улучшению и повышению эффективности его работы.



