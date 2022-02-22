Призыв Президента РК об усилении роли научно-технического образования поддержали специалисты космической науки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ – Призыв Президента Казахстана о необходимости совершенствования инженерно-технического образования в республике, в том числе, в сотрудничестве с ведущими российскими вузами получил широкую поддержку в коллективе АО «Национальный центр космических исследований и технологий» (НЦКИТ) Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК, передает корреспондент МИА «Казинформ». Своим мнением о состоянии и перспективах технического образования в РК поделился председатель правления АО «НЦКИТ», доктор технических наук, академик Международной академии информатизации и Инженерной академии РК Марат Нургужин.

«Космос является средоточием технологических процессов высшей степени сложности.Основу создания казахстанской космической отрасли заложили еще специалисты советской научной, космической и инженерной школы. За годы независимости для ее создания и развития было сделано очень много. Но время не стоит на месте. Профессионалы своего дела с великолепным образованием, богатейшим научным и профессиональным опытом постепенно отходят от дел. Им на смену должна прийти новая генерация специалистов. Но в последние десятилетия упор в образовании был сделан на гуманитарные и управленческие профессии – юристов, экономистов, менеджеров. Они, конечно же, нужны. Но без современной научно-технической и инженерной школы мы обречены на отставание от ведущих технологических держав», - считает Марат Нургужин.

Как рассказал руководитель НЦКИТ, призыв и поручение Президента страны об усилении роли научно-технического образования ученые и инженеры Центра восприняли, без всякого ложного пафоса, с воодушевлением и надеждой. Ибо от этого зависит, без преувеличения, будущее и космической отрасли и науки Казахстана.

«Специалисты давно с тревогой отмечают, что для развития космических технологий и участия нашей страны в этом высоко конкурентном рынке, сегодняшнего объема работы по подготовке кадров совершенно не достаточно. Сейчас в мире тон задают не только крупные космические державы. Уже и «частный космос» агрессивно отвоевывает позиции и способен самостоятельно предоставить конкурентное решение с высокой добавочной стоимостью. Поэтому для максимальной отдачи отечественной космической отрасли и заявки о себе на международном уровне нам нужны высококлассные специалисты», - подчеркнул М. Нургужин.

Как считает спикер, для развития научно-технического образования нужно использовать все имеющиеся возможности – и внутренние резервы, и сотрудничество с различными ведущими научно-образовательными центрами. И одним из признанных учебных заведений является российский МГТУ им. Н.Э.Баумана - кузница инженерно-технических кадров всех республик бывшего СССР, выпускники которого участвовали в самых значимых высокотехнологических проектах Советского Союза, в том числе, космической и атомной промышленности. «Опыт подготовки инженерных кадров на протяжении более 190 лет Московским государственным техническим университетом имени Н.Э.Баумана трудно переоценить. Вот всего лишь один пример: при создании Массачусетского технологического института (MIT, USA) именно этот «русский метод» подготовки инженеров лег в его основу», - отмечает М. Нургужин, который, кстати, сам является выпускником МГТУ им.Н.Э.Баумана.

Как стало известно, казахстанские выпускники «Бауманки» выступили с предложением о создании в Казахстане филиала этого старейшего технического вуза. Основная цель - это подготовка профессиональных инженерных и научно-педагогических кадров и повышение их квалификации на основе принципа «непрерывного образования», используя опыт и потенциал научных школ МГТУ в области машиностроения, приборостроения, роботехники, наноматериалов, ракетно-космических технологий, атомной промышленности, ИТ-технологий и инженерного менеджмента.

«Серьезная проблема современного образования – это отсутствие реальных связей между производственными предприятиями и вузами. Нет моста между этими «берегами». Хотя обе стороны говорят об одних и тех же проблемах качественной подготовки специалистов. Именно поэтому создание в Казахстане филиала ведущего университета с мировым именем, нацеленного на непрерывную системную подготовку специалистов, неразрывно связанную со стратегиями развития отраслей экономики и их потребностями, несомненно, будет способствовать задачам, которые ставит Президент Казахстана», - сказал в заключение Марат Нургужин.