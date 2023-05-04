Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Призовой фонд литературной премии «Айбоз» составит 35 млн тенге

    4 Мая 2023, 06:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта РК объявило о начале приема произведений в рамках национальной литературной премии «Айбоз». Общий призовой фонд конкурса составит 35 млн тенге. На каждую номинацию выделены по 5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

    Награды будут вручены в номинациях «Лучшая проза», «Лучшая поэзия», «Лучшая драма», «Лучший литературный перевод», «Лучшая детская литература», «Лучшая литературная критика» и «Лучший комикс».

    В конкурсе могут участвовать отечественные писатели, ограничений по возрасту нет.

    Заявки претендентов принимаются с 1 мая по 1 сентября 2023 года, отправлять их необходимо через сайт www.aiboz.kz. Литературная премия будет вручена в конце года.

    «АЙБОЗ» – национальная литературная премия, организованная Министерством культуры и спорта РК для поддержки и стимулирования отечественных литераторов со стороны государства. В конкурсе участвуют только те произведения, которые раньше нигде не публиковались. Таким образом, фонд казахской литературы пополнится сотнями новых произведений по 7 представленным номинациям. Также между писателями возникнет конкуренция, в результате которой читатель получит актуальные, интересные и современные произведения», - заявил руководитель управления издательского дела и управления документацией Комитета по делам архивов МКС РК Алмаз Мырзахмет.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Культура Минкультуры Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    День открытых дверей посольства РК прошел в Вашингтоне
    Как музей в Сортобе хранит истории жителей села
    Национальный турецкий музыкальный инструмент подарили Димашу в Анталье
    Асхат Оралов посетил социальные объекты в Атырауской области
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров