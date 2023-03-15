Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Признаки нарушений выявили в деятельности двух организаций холдинга «Байтерек»

    15 Марта 2023, 19:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство по защите и развитию конкуренции РК по результатам проведенного мониторинга деятельности холдинга «Байтерек» на предмет обеспечения равного доступа к мерам государственной поддержки, выявило признаки нарушений в действиях подведомственных организаций холдинга - АО «Банк Развития Казахстана» и АО «KazakhExport». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

    «Согласно действующему законодательству, АО «Банк Развития Казахстана» осуществляет льготное кредитование крупных инфраструктурных проектов. В ходе изучения внутренней документации банка установлены положения, создающие необоснованные конкурентные преимущества для заемщиков ранее получивших доступ к финансовым инструментам БРК. В частности, для данной категории заемщиков допускается получение дополнительного финансирования без прохождения процедур банковской экспертизы. Наряду с этим, в рамках реализации государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 гг., несмотря на наличие утвержденных, паритетных схем финансирования (50% бюджетный заем, 50% иные источники) отдельные проекты банка кредитовались полностью за счет бюджетных средств, тогда как другие в неравных пропорциях, либо на 100% за счет «дорогих» денег, привлеченных из иных источников. Данные действия повлияли на конечную процентную ставку заемщиков, создав неравные условия доступа к мерам поддержки для конечных получателей», - сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.

    Как отметили в ведомстве, проявления фаворитизма в деятельности банка выразились в приоритетном, ускоренном рассмотрении заявок на получение мер поддержки. К примеру, вместо утвержденных 70 календарных дней отдельные проекты согласовывались в течении 3-4 суток с момента поступления, тогда как по другим проектам сроки рассмотрения нарушались и превышали более 300 дней.

    «В ходе анализа деятельности АО «KazakhExport» установлены признаки создания неравных условий при установлении встречных обязательств получателям мер государственной поддержки. По вышеперечисленным фактам, в адрес операторов мер господдержки внесены уведомления о наличии в действиях признаков нарушений законодательства РК. Кроме того, в целях недопущения подобных фактов в будущем в адрес холдинга «Байтерек» внесено предписание, об устранении признаков нарушений и обстоятельств им способствующих. Уведомления антимонопольного органа подлежат исполнению в течении 30 календарных дней с момента получения уведомлений. В случае неисполнения уведомлений в установленный АЗРК срок по каждому факту будут приняты соответствующие меры реагирования», - пояснили в ведомстве.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    НУХ "Байтерек"
    Новости по теме
    Новости по теме
    Снизить уровень госучастия на рынке гражданской авиации намерены в АЗРК
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров