Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Призера Олимпийских Игр арестовали на Гоа по подозрению в продаже наркотиков

    30 Апреля 2023, 12:07

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Призёр Олимпийских игр 1980 года в Москве в плавании брассом Светлана Варганова арестована на Гоа (Индия) по подозрению в продаже наркотиков. По информации Indian Express, россиянка в течение нескольких лет проживала на Гоа и была членом наркокартеля, состоящего, помимо неё, ещё из двух человек: бывшего российского полицейского и «вора в законе», имя которого не называется, и местного жителя Акаша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

    Ещё 14 апреля Варганову задержали в Индии, при ней были обнаружены наркотики. Позже, также с веществами, были задержаны и её сообщники.

    «Она поставляла наркотики только иностранным гражданам. У неё также дома был открыт кальянный бар, куда иностранцы могли приходить и употреблять наркотики», — сказал близкий к следствию представитель полиции.

    Следствие указывает, что наркокартель распространял разнообразные наркотики. Также были обнаружены поддельные документы и наличные - индийские рупии, доллары США и тайские баты.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Олимпиада Россия Индия Мировые новости Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Михаил Кукушкин  не смог выйти во второй круг турнира в Италии
    Сборная Казахстана разгромила команду Новой Зеландии в отборе к ЧМ по теннису
    11-летняя теннисистка Мариям Нуржан стала чемпионкой турнира в Испании
    Санжар Ташкенбай вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров