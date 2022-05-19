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    Привлекли к ответственности 12 сотрудников за драку в колонии Уральска

    19 Мая 2022, 14:26

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Всего в драке пострадали десять осужденных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлекли 12 сотрудников режимного учреждения. Один человек отстранен от занимаемой должности, три человека предупреждены о неполном служебном несоответствии, четырем сотрудникам объявлен строгий выговор, трое получили выговор и один человек получил замечание», - сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Западно-Казахстанской области.

    В управлении здравоохранения уточнили, что осужденный с переломом нижней челюсти все еще находится в больнице.

    Ранее сообщалось, что массовая драка между осужденными произошла в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности РУ-170/2 Уральска. Потасовка с использованием подручных средств произошла 10 мая в общежитии колонии.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Происшествия МВД РК Регионы Казахстана Заключенные Уральск
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