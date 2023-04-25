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    Привлекать к военным учениям МИО и центральные госорганы намерены в РК

    25 Апреля 2023, 14:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Об особенностях военных учений «Батыл Тойтарыс»в текущем году рассказал заместитель начальника департамента оперативного планирования Генерального штаба Вооруженных сил РК Даурен Абдуллин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казифнорм».

    «Традиционным становится привлечение к мероприятиям оперативной подготовки местных исполнительных и центральных государственных органов. Так, в текущем году планируем в рамках учений «Батыл Тойтарыс» отработать вопросы развертывания центрального органа военного управления (Ставки Верховного Главного Командования) с привлечением руководителей министерств, акимов областей, а также руководителей ОПК этих регионов», - сказал Даурен Абдуллин.

    Он также добавил, что в апреле текущего года с целью отработки вопросов межведомственного взаимодействия по реагированию на кризисные ситуации было проведено комплексное учение «Бекет-2023». На учении кроме силовых структур приняли участие гражданский сектор, в лице территориальных подразделений центральных госорганов.

    «Всего привлекались до 4 тысяч человек личного состава и до 90 единиц военной техники. Учение проводилось в два этапа с отработкой учебных вопросов по организации деятельности оперативных штабов, Совета обороны области с введением режимов чрезвычайного и военного положения», - добавил Даурен Абдуллин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Учения Армия Вооруженные силы
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