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    Привлеченных к ликвидации аварии на теплосетях в Экибастузе работников поощрят

    30 Ноября 2022, 14:39

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – По словам исполняющего обязанности генерального директора АО «Павлодарэнерго» Вадима Лесина, вопрос поощрения специалистов, привлеченных к ликвидации аварии на теплосетях, уже рассматривается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается работников, привлеченных, конечно, этот вопрос уже рассматривается. По завершении этих работ, все будут поощрены. Работы ведутся на должном уровне. Люди работают самоотверженно. Этот труд будет поощрен», - сказал исполняющий обязанности генерального директора АО «Павлодарэнерго» Вадим Лесин на брифинге в Экибастузе о ситуации по ликвидации аварии на тепломагистралях города.

    Об этом он заявил на вопрос корреспондента о том, будут ли поощрять работников, привлеченных к работам в связи с аварией, так как ранее была озвучена такая информация. Экстренно привлеченные к работам специалисты, опасаются, что их могут оставить с грамотами.

    Автор:

    Антон Гагарин

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