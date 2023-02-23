Приверженцы деструктивного течения мешали в мечети во время намаза в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Приверженцы деструктивного религиозного течения мешали людям в мечети во время намаза в Кызылординской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Установлено, что три жителя Казалинского района, придерживающиеся деструктивного религиозного течения, не подчиняясь законным требованиям сотрудника мечети, воспрепятствовали религиозной деятельности.

В отношении вышеуказанных лиц составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 490 КоАП РК «Воспрепятствование законной религиозной деятельности». Постановлением суда последние признаны виновными и оштрафованы на 120 750 тенге.