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    Приверженца религиозно-экстремистской организации задержали с наркотиками в Алматы

    16 Марта 2023, 20:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приверженец религиозно-экстремистской организации «Таблиғи Жамағат» задержан по подозрению в хранении наркотиков полицейскими Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Подозреваемого полицейские задержали ночью в микрорайоне Улжан в Алатауском районе Алматы.

    «Это – гражданин Д., 1987 г. р., из Жамбылской области. По оперативным данным, он приверженец запрещенной на территории РК религиозно-экстремистской организации «Таблиғи Жамағат». При личном обыске подозреваемого был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом, предварительно, гашишем. Задержанный признал вину в незаконном хранении наркотиков. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ч. 2 ст. 296 УК РК. Назначена судебно-химическая экспертиза», – резюмировал начальник управления по противодействию экстремизму ДП города Алматы Дархан Абикулов.

    Иные детали уголовного дела, согласно требованиям Конституции РК и ст.201 УПК РК, разглашению не подлежат.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы МВД РК Борьба с наркотиками
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