Приступить к базовому проектированию АЭС намерены в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане параллельно с решением проблем износа активно занимаются вопросами строительства новых теплоисточников. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр на расширенном заседании коллегии Минэнерго, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году важно завершить строительство первой очереди ТЭЦ-3 в Астане, ускорить перевод на газ двух Алматинских ТЭЦ», - сказал Роман Скляр.

Также, по его словам, нужно провести соответствующую работу с инвесторами по строительству ТЭЦ в городах Кызылорда, Кокшетау и Семей.

«В целях централизованной покупки и продажи электроэнергии, а также выравнивания тарифов на законодательном уровне будет определен Единый закупщик. В этой связи необходимо обеспечить ускоренное прохождение в Парламенте законопроекта «О теплоэнергетике», - подчеркнул Роман Скляр.

Вице-премьер также отметил, что в рамках «зеленой повестки» Казахстан принял обязательства по достижению углеродной нейтральности до 2060 года.

«В этой связи, надо активно развивать альтернативную энергетику. Министерству в текущем году нужно окончательно определиться с технологиями строительства атомной станции и приступить к ее базовому проектированию. С учетом достигнутых Главой государства договоренностей в отношении развития возобновляемой энергии, особое внимание необходимо придать сотрудничеству с компаниями Total, Masdar и ACWA Power по реализации совместных инвестпроектов.

Также в текущем году важно обеспечить долю ВИЭ в общей генерации до 5 %», - резюмировал Роман Скляр.

Ранее сообщалось, что вопрос выбора района для строительства АЭС будет вынесен на общественное обсуждение в этом году.





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