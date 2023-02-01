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    Приступить к базовому проектированию АЭС намерены в РК

    1 Февраля 2023, 18:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане параллельно с решением проблем износа активно занимаются вопросами строительства новых теплоисточников. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр на расширенном заседании коллегии Минэнерго, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году важно завершить строительство первой очереди ТЭЦ-3 в Астане, ускорить перевод на газ двух Алматинских ТЭЦ», - сказал Роман Скляр.

    Также, по его словам, нужно провести соответствующую работу с инвесторами по строительству ТЭЦ в городах Кызылорда, Кокшетау и Семей.

    «В целях централизованной покупки и продажи электроэнергии, а также выравнивания тарифов на законодательном уровне будет определен Единый закупщик. В этой связи необходимо обеспечить ускоренное прохождение в Парламенте законопроекта «О теплоэнергетике», - подчеркнул Роман Скляр.

    Вице-премьер также отметил, что в рамках «зеленой повестки» Казахстан принял обязательства по достижению углеродной нейтральности до 2060 года.

    «В этой связи, надо активно развивать альтернативную энергетику. Министерству в текущем году нужно окончательно определиться с технологиями строительства атомной станции и приступить к ее базовому проектированию. С учетом достигнутых Главой государства договоренностей в отношении развития возобновляемой энергии, особое внимание необходимо придать сотрудничеству с компаниями Total, Masdar и ACWA Power по реализации совместных инвестпроектов.

    Также в текущем году важно обеспечить долю ВИЭ в общей генерации до 5 %», - резюмировал Роман Скляр.

    Ранее сообщалось, что вопрос выбора района для строительства АЭС будет вынесен на общественное обсуждение в этом году.


    Фото: criptoaldia.com





    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Энергетика Строительство Минэнерго РК Атомная станция
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