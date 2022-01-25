Пришло время сформировать свою школу по фигурному катанию – Минкультуры РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пришло время сформировать свою школу по фигурному катанию. Об этом заявил вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После медали Дениса Тена на Олимпиаде в Сочи по фигурному катанию, эта отрасль стремительно развивалась, потому что проложенный путь Дениса продолжили Элизабет Турсынбаева, Айза Мамбекова. Несмотря на то, что Элизабет Турсынбаева завершила карьеру, другие спортсмены усердно занимаются. Есть все возможности для их подготовки. На зимней спартакиаде выступали спортсмены не только из мегаполисов, но и из Кызылорды, Мангыстау. Масштаб Олимпиады обширный. Надеемся, что после определенной хорошей подготовки наши спортсмены смогут выступить на следующих играх. Правительство поддерживает этот вид спорта, запускаются новые объекты, открываются ледовые дворцы», - прокомментировал вице-министр культуры и спорта РК.

По мнению Серика Жарасбаева, отсутствие резерва в фигурном катании сказывается на школе фигурного катания, которая у нас существует.

«Если вы сравниваете с российской школой, вы знаете, что там конкурирует огромное количество школ, которые развиваются много лет. Пришло время сформировать свою школу», - добавил он.

Вице-министр признался, что зимние виды спорта отстают по развитию от летних видов спорта.

«Мы все это признаем. Другое дело, мы должны работать над этим. 25 февраля после окончания Олимпийских игр Даурен Абаев проведет расширенное заседании коллегии Министерства культуры и спорта, где на сегодняшний день мы прорабатываем вопросы развития спортивного резерва. Для развития резерва, думаю, у нас будет сформировано одно единое направление в виде комплексного плана, по которому мы будем двигаться», - заверил он.

Напомним, в ходе пресс-конференции в СЦК стало известно, кто из чиновников поедет в составе казахстанской делегации на Олимпиаду.