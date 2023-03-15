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    Приседать без традиционного барана будут в Костанае на Наурыз

    15 Марта 2023, 20:23

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В этом году впервые в Костанае принято решение отказаться от использования в праздничном состязании «Қой көтеру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил руководитель отдела внутренней политики Костаная Кайрат Казез, таким образом местные власти отреагировали на возмущения горожан в социальных сетях, которые были против использования в спортивных состязаниях животного.

    «Отделом спорта по данному виду состязаний проработан вопрос, что вместо барана будет мешок с песком или сахаром, равный весу среднего барана. Но раз мы говорим о традициях, они должны соблюдаться. Мы, конечно, живем в современном мире, но сам приз останется в традиционном формате. Дарить победителю будем барана», - сообщил Кайрат Казез.

    Кроме того, по его словам, переносится место проведения спортивных состязаний.

    «Раньше у нас традиционно в Сити-центре проходили состязания по национальным видам спорта. В этом году было принято решение, так как у нас в Сити-центре находится несколько торговых объектов, там всегда большая загруженность, поэтому локацию проведения спортивных конкурсов и состязаний перенесли на улицу Байтурсынова. Соревнования будут проходить по 9 видам спорта», - подытожил К. Казез.

    Ранее сообщалось о том, как будут праздновать Наурыз мейрамы в Костанае.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Спорт Наурыз
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