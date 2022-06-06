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    Природную территорию для каспийских тюленей планируют создать Казахстан и Россия

    6 Июня 2022, 15:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каспийский тюлень – редкое животное, находящееся под угрозой исчезновения. По мнению ученых, его вымирание в ближайшей перспективе маловероятно, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    «По данным научных источников, общая численность популяции тюленей в Каспийском море составляет около 300 тыс. особей. На сегодня отсутствуют какие-либо веские основания для опасений вымирания популяции каспийского тюленя, и, по мнению ученых, это в ближайшей перспективе маловероятно», - говорится в ответе Минэкологии на официальный запрос МИА «Казинформ».

    Отвечая на вопрос о мероприятиях, которые проводятся по сохранению тюленей на Каспии, в ведомстве сообщили, что Институт гидробиологии и экологии проводит научно-исследовательскую работу по структуре, распределению и численности популяции каспийского тюленя в казахстанской части Каспийского моря в период регрессии. Также в институте разрабатывают рекомендации по сохранению местообитаний данного вида.

    Казахстан вместе с Россией подписали совместный план действий до 2026 года по сохранению популяции каспийского тюленя. Планируется создать особо охраняемую природную территорию для сохранения мест обитаний и размножения каспийского тюленя.

    Около 3 лет назад в Актау открылся первый в Казахстане центр по изучению и реабилитации каспийского тюленя. На сегодня центру удалось вылечить и вернуть в естественную среду обитания более 40 особей.

    Ранее сообщалось, что с начала года на Каспии обнаружено 219 мертвых тюленей. Результаты исследований, а также предположительные причины гибели животных планируется озвучить в этом месяце. Все обнаруженные туши тюленей находились на стадии сильного разложения. Из-за этого не получилось произвести отбор проб тканей для проведения токсикологических, гистологических и вирусологических исследований. Следовательно, в Минэкологии предполагают, что их гибель произошла в зимний период.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Экология Россия Минэкологии Животные Природа Каспийское море
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