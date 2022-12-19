Приняты поправки в Регламент Парламента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената и Мажилиса приняли поправки в Регламент Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, постановлением Парламента образована Совместная комиссия Палат Парламента Республики Казахстан по Регламенту Парламента Республики Казахстан. Совместная комиссия провела работу по рассмотрению предложений о внесении изменений и дополнений в Регламент Парламента. В адрес Совместной комиссии поступило более 50 предложений депутатов и комитетов Палат Парламента», - сказал депутат Мажилиса Арман Кожахметов на совместном заседании Палат.

По его словам, предлагаемые к рассмотрению поправки в Регламент Парламента определяют порядок реализации положений проведенной конституционной реформы в нашей стране.

В частности, в связи с внесением в Конституцию поправки о рассмотрении конституционных законов только на совместном заседании Палат Парламента предлагается данный порядок закрепить в Регламенте Парламента.

Регламент предлагается дополнить новой главой 4-1, которая называется «Принятие конституционных законов».

«Проведение не менее двух чтений по проектам конституционных законов обязательно. Проект конституционного закона поступает для регистрации в Мажилис Парламента. Копия законопроекта не более чем в двухдневный срок направляется для работы в Сенат. Для рассмотрения проекта конституционного закона в первом чтении председатель Мажилиса созывает совместное заседание Палат Парламента, на котором проект обсуждается концептуально. С основным докладом выступает инициатор проекта конституционного закона, после чего выступают содокладчики от каждой из Палат», - отметил депутат.

Также представляется слово депутатам Парламента в порядке очередности.

При необходимости для подготовки проекта конституционного закона ко второму чтению может быть создана совместная комиссия Палат Парламента, состав которой утверждается на совместном заседании Палат Парламента при рассмотрении проекта в первом чтении. Также на данном заседании избирается председатель совместной комиссии и определяются сроки работы этой комиссии.

До второго чтения совместная комиссия проводит работу по рассмотрению и обобщению замечаний и предложений постоянных комитетов и депутатов по проекту конституционного закона с привлечением при необходимости представителей заинтересованных государственных органов, общественных объединений, ученых и экспертов.

При рассмотрении проекта конституционного закона во втором чтении в случае образования совместной комиссии, выступает председатель совместной комиссии. Во втором чтении обсуждению подлежат только те замечания и предложения, которые были внесены депутатами и комитетами Палат Парламента в письменном виде в совместную комиссию.

По итогам голосования Парламент большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов каждой из Палат принимает конституционный закон или отклоняет его.

«Следующий блок поправок касается немедленного рассмотрения законопроектов Правительства, внесенных в Парламент согласно части второй пункта второго статьи 61 Конституции. Речь идет о законопроектах, внесенных в порядке законодательной инициативы Правительства в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны», - добавил спикер.

По рассмотрению таковых «чрезвычайных» проектов предлагается следующий порядок.

Законопроект регистрируется в Мажилисе Парламента. Председатель Мажилиса созывает совместное заседание Палат Парламента не позднее следующего рабочего дня, за днем принятия в работу законопроекта.

На совместном заседании с докладом выступает представитель Правительства, после чего представляется слово депутатам для вопросов докладчику и выступлений в прениях.

В случае необходимости для рассмотрения законопроекта может быть образована совместная комиссия Палат Парламента, что даст возможность депутатам вносить свои предложения и замечания по законопроекту.

По итогам рассмотрения проект закона принимается большинством голосов от общего числа депутатов каждой из Палат Парламента.

В случае, если голосованием не набрано установленное количество голосов, проект закона считается отклоненным.

«Отдельной главой предлагается отразить процедуру заслушивания Парламентом доклада Премьер-Министра. В соответствии с подпунктом четвертым статьи 67 Конституции, Премьер-Министр докладывает Парламенту об основных направлениях деятельности Правительства и о всех его важнейших решениях. Предлагается заслушивать этот доклад на совместном заседании Палат Парламента. При этом депутаты вправе задавать вопросы и выступать в прениях при заслушивании доклада Премьер-Министра», - пояснил А. Кожахметов.

«Кроме того, по всему тексту Регламента Парламента внесены поправки редакционного, уточняющего характера в целях приведения в соответствие с действующими законодательными актами», - заключил мажилисмен.



