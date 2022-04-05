Принять новую Конституцию предлагает Ермухамет Ертысбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый Казахстан без новой Конституции невозможен. Об этом заявил председатель Народной Партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если вещи называть своими именами, конечно, Послание требует, на мой взгляд, принятия новой Конституции. Потому что Новый Казахстан без новой Конституции, на мой взгляд, невозможен. И здесь принятие нового конституционного закона о Парламенте просто неизбежно», - сказал Ермухамет Ертысбаев, выступая на Национальной экспертной площадке «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat».

Было отмечено, что прежде чем бороться за Парламент, говорить о парламентаризме, о перспективах парламентаризма в нашей стране - необходимо создать условия для дальнейшего развития этого института.

«Мы обычно говорим: высший представительный и законодательный орган страны, и для нас это звучит некой абстракцией. Но в Послании Президента, наконец-то, на мой взгляд, созданы условия и намечен путь - это возвращение к мажоритарно-пропорциональной системе. Мы ее впервые внедрили в 1999 году в октябре. Но тогда была партийная десятка, образно говоря соотношение было такое, что 10% избирается по партийным спискам, 90% по округам. Затем мы полностью убрали эту мажоритарную систему, оставили только партийную, теперь опять возвращаемся к соотношению 30% на 70%. До сих пор непонятно, кто анализирует и останавливается на этих цифрах», - добавил Ермухамет Ертысбаев.

Спикер подчеркнул, что настаивает и просит поддержать все политические партии соотношение 50% на 50%, что является, на его взгляд, самым справедливым.

Кроме того, председатель Народной Партии Казахстана выразил мнение о том, что создание доминантной партии убило политическую конкуренцию в стране.

«Мы пришли, особенно на третье десятилетие нашей независимости, к той системе, когда была сильная доминантная партия. Где-то до 2007 года, я уже неоднократно говорил, у нас уровень политической демократии был достаточно высоким в стране - и конкуренция, и политическая борьба, и оппозиция. Но объединение четырех партий и создание сильнейшей авангардной, такой доминантной партии, оно, в сущности, в конечном итоге и убило политическую конкуренцию в стране», - сказал Ермухамет Ертысбаев.

Председатель Народной Партии Казахстана отметил, что на сегодня Президентом Касым-Жомартом Токаевым обозначены конкретные пути исправления ситуации.

«В Послании Глава государства наметил конкретный четкий план. Глава государства вне политической партии, акимы на время своей работы тоже оставляют свою политическую деятельность, чтобы не соединять исполнительно-распределительную ветвь власти с партийной властью, которая, еще раз говорю, не дает никакого развития политической демократии», - пояснил Ермухамет Ертысбаев.

Фото:dalanews.kz