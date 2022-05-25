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    Принять меры по актуализации статуса самозанятых призывают депутаты

    25 Мая 2022, 15:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В системе здравоохранения имеет место длительное ожидание консультативно-диагностических услуг и плановой госпитализации. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК Джамиля Нурманбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поводом моего депутатского запроса стали многократные обращения граждан по вопросам повышения качества и доступности медицинской помощи. При запуске в 2017 году системы обязательного социального медицинского страхования нам было заверено, что независимо от величины платежей, каждый застрахованный получит полный пакет медицинской помощи в том объеме, в котором он нуждается», - сказала Джамиля Нурманбетова, оглашая депутатский запрос на пленарном заседании Палаты.

    Депутат продолжила, что в системе здравоохранения, несмотря на увеличение финансовых потоков, по-прежнему имеет место длительное ожидание консультативно-диагностических услуг и плановой госпитализации, а также сохраняется острый дефицит узких специалистов, отсутствие необходимого медицинского оборудования.

    «Даже постоянная уплата взносов и подтверждение статуса застрахованного не гарантирует того, что гражданин получит медпомощь по принципу «здесь и сейчас». Все больше проблема усугубляется элементарным отсутствием интеграции медицинских информационных систем между медорганизациями, не говоря уже об их интеграции с информационными системами других госорганов. В результате процесс движения средств в здравоохранении происходит с большой долей ручного управления», - отметила Джамиля Нурманбетова.

    Мажилисмен подчеркнула, что особую озабоченность вызывает неполный охват населения ОСМС. Участниками медицинского страхования являются всего 15,5 млн человек, 60 % которых составляют льготные категории граждан, взносы за которых платит государство.

    «Не вовлеченными остаются 3,8 млн казахстанцев! При этом процент участия граждан в ОСМС за последний год снизился на 2,7 %. Это еще раз подтверждает то, что так называемые самозанятые остаются в скрытой занятости, не уплачивая как налоги, так и обязательные платежи», - добавила Джамиля Нурманбетова.

    Здоровье этих граждан, как отметила депутат, находится под постоянной угрозой, поскольку они за медпомощью обращаются только в экстренных случаях.

    Контроль за полнотой и своевременностью уплаты медицинских взносов возложен на органы государственных доходов, которые к этому вопросу относятся «спустя рукава».

    Также имеет место низкая эффективность управления средствами Фонда.

    Сегодня Фонд помимо администрирования пакета медуслуг в рамках ОСМС, также является администратором и пакета медуслуг по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

    «Это привело к тому, что большинство управлений здравоохранения регионов самоотстранились в вопросах правильной организации медицинской помощи. Фонд буквально погряз в платежах, отчетах, разбирательствах и прочих несвойственных ему функциях, став своего рода казначейством Министерства здравоохранения», - считает мажилисмен.

    Депутат пояснила, что все деньги распределяет ФОМС, он же оценивает качество услуг, он же принимает претензии. Хотя его ключевая роль заключается в расширении перечня медуслуг и повышении их качества.

    Таким образом, для повышения эффективности работы системы социального медицинского страхования и повышения доступности медицинской помощи для граждан, по мнению депутатов, необходимо:

    - в кратчайшие сроки трансформировать всю деятельность Фонда, освободив его от несвойственных функций;

    - пересмотреть механизм финансирования медицинских организаций, упростив его администрирование и обеспечив прозрачность финансовых потоков;

    - принять меры по актуализации статуса самозанятых и их вовлечения не только в ОСМС, но и в систему социального страхования и пенсионного обеспечения.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Страхование Здравоохранение Общество
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