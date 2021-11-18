Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Принять госпрограммы по созданию биопрепаратов для медицины и сельского хозяйства предлагают в РК

    18 Ноября 2021, 12:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость принятия специальных долгосрочных госпрограмм по созданию полезных и необходимых биопрепаратов для медицины и сельского хозяйства отметила руководитель Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности предлагает следующие пути решения вопросов для обеспечения биологической безопасности. Первое – это постоянная аналитическая работа по контролю эпидемиологической и эпизоотологической ситуации на основе различных данных. Второе - мониторинговые системные выезды экспедиционных групп в различные регионы Казахстана в зависимости от времени года и периодов миграции диких животных и птиц. Выделение вновь возвращающихся и новых особо опасных инфекций, изучение потенциала выделенного агента и его патогенности», - сказала Кунсулу Закарья в ходе круглого стола по рассмотрению законопроекта «О биологической безопасности в РК» в Комитете Мажилиса по социально-культурному развитию.

    Спикер также предложила по результатам мониторинговых выездов и лабораторных исследований проводить разработку прогноза проникновения и возникновения на территории Казахстан особо опасных инфекций.

    «Необходимо также принятие специальных долгосрочных государственных программ по созданию полезных и необходимых биопрепаратов для медицины и сельского хозяйства», - подчеркнула Кунсулу Закарья.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Наука Минздрав РК Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дух приходит со временем – побывавший в Ираке хирург о карьере военного врача
    Сложные манипуляции на сердце проводит главный аритмолог БМЦ УДП РК Аян Абдрахманов
    Более 120 тысяч исследований КТ и МРТ прошли карагандинцы бесплатно по ОСМС
    Один день с врачами скорой помощи СКО
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали