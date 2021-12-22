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    Принять до конца года Концепцию развития топливно-энергетического комплекса поручил Аскар Мамин

    22 Декабря 2021, 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал ряд поручений в сфере энергетической отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для обеспечения стабильности энергетической системы Казахстана необходимы ускоренная модернизация и строительство новых мощностей топливно-энергетического комплекса. В этой связи поручаю Министерству энергетики: первое, принять до конца текущего года актуализированную Концепцию развития топливно-энергетического комплекса до 2030 года. Второе, совместно с «КазТрансГазом» до 1 апреля 2022 года обеспечить выработку комплексного решения по вопросам газификации северных и восточных регионов страны», - сказал Аскар Мамин в ходе заседания Правительства.

    Также Премьер-Министр поручил совместно с Министерством национальной экономики, Фондом «Самрук-Казына» и частными энергопроизводящими организациями разработать механизмы финансирования модернизации и строительства новых электростанций.

    «Совместно с Фондом «Самрук-Казына» до 1 апреля 2022 года обеспечить запуск завода по производству полипропилена, а также приступить к реализации проекта по производству полиэтилена в Атырауской области. С учетом наличия большого потенциала использования возобновляемых источников энергии в Казахстане активизировать работу по развитию «зеленой энергетики», - обратился глава Правительства.

    Ранее сообщалось, что на данный момент выработка электроэнергии от 134 объектов возобновляемых источников энергии в Казахстане составляет 3,3%, поэтому следует увеличивать ее долю в общем объеме генерации до 15% в 2030 году.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Энергетика Промышленность Минэнерго РК Аскар Мамин Топливо
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