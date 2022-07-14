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    Принимать документы на двудипломную программу обучения начали в вузе СКО

    14 Июля 2022, 09:42

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на своей странице в социальной сети проинформировал о начале приема документов на первый курс двудипломной программы совместно с университетом Аризоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона заявил, что обучением в североказахстанском вузе заинтересованы абитуриенты из разных уголков Казахстана.

    «Мы создаем хорошие условия для студентов. В этом году откроется учебно-лабораторный корпус, где будут современные лаборатории для проведения опытов и научных исследований. Строим три общежития на 1 400 мест. Ежегодно увеличивается количество грантов. Мы делаем все для того, чтобы Петропавловск стал городом молодежи», - написал К. Аксакалов.

    По информации СКУ им. М. Козыбаева, на обучение по совместным с американским вузом программам выделили 500 грантов. Всего четыре направления: «Наука о здоровье растений», «Наука о растениях и технологии», «Пищевая безопасность» и «Биотехнология».

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Вузы США
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