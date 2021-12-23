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    Принимает ли министр участие в аварийно-спасательных работах, рассказал Юрий Ильин

    23 Декабря 2021, 14:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Принимает ли руководитель министерства по ЧС участие в аварийно-спасательных работах, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы говорили, что пожарные несут службу сутки через трое, а министр круглые сутки. Принимает ли министр участие в аварийно-спасательных работах? Заходит ли вместе с пожарными в горящие помещения и когда вы в последний раз лично тушили пожарное возгорание?», - прозвучал вопрос от журналиста.

    «Министр не должен выезжать на каждую чрезвычайную ситуацию, тушить ежедневно пожары. У нас таких возгораний иногда происходит до нескольких десятков в сутки. Наверное, каждый должен выполняться свои функциональные обязанности. Что касается непосредственно моих выездов, то если отслеживать СМИ, я уже по факту произошедших чрезвычайных ситуаций приезжал на места, в том числе и в Тараз, и в Карагандинскую область, где произошли несчастные случаи, связанные с гибелью людей», - прокомментировал Юрий Ильин.

    Ранее Юрий Ильин прокомментировал вопрос заработной платы пожарных.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Безопасность МЧС ДЧС Спасение
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