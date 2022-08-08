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    • Применением медпрепарата от диабета для похудения обеспокоены в Бельгии

    8 Августа 2022 16:35

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Диабетическая лига, объединяющая больных сахарным диабетом Бельгии призывает местных врачей остановить назначение медицинского препарата «Оземпик» (Ozempic) лицам, не болеющим серьезным заболеванием, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Фламандское телевидение VRT передает, что лекарство «Ozempic» предназначено для регулирования уровня сахара в крови у людей, страдающих диабетом 2 типа. Тем не менее, препарат сейчас популярен среди лиц, у кого нет диабета, но желающих сбросить лишние килограммы своего веса.

    По данным телеканала, сейчас спрос на «Ozempic» в Бельгии значительно вырос, и тем, кто реально нуждается в нем, чтобы контролировать острое заболевание, становится труднее отыскать лекарство в аптеках.

    Местный веб-сайт, используемый бельгийскими фармацевтами для проверки наличия лекарств, показывает, что препарат отсутствует на складах до 9 сентября.

    Представитель Диабетической лиги Люк Байс отметил, что указанное лекарство также можно использовать в целях похудения. «Есть научные доказательства того, что лекарство эффективно для этого, но оно не признано средством для похудения в Бельгии», - говорит он.

    Майкл Сторме из Генеральной фармацевтической федерации Бельгии сообщил телеканалу VRT, что «некоторые врачи общей практики назначают «Ozempic» как препарат для похудения».

    Он добавил, что это в какой-то степени объясняет увеличение спроса. Тем не менее, по мнению специалиста, лекарство более удобно для пациентов с диабетом, чем другие препараты, поскольку его необходимо принимать реже.

    В связи с высоким спросом производитель препарата призвал местных врачей больше не назначать его для лечения людей с ожирением, но не страдающим диабетом. Кроме того, Диабетическая лига Бельгии теперь поддержала этот призыв.


    Фото:vrt.be

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    #Здравоохранение #Бельгия #Мировые новости
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