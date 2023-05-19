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    Приложение на базе искусственного интеллекта ChatGPT запускают для iOS

    19 Мая 2023, 08:10

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Компания OpenAI объявила о запуске приложения чат-бота на базе искусственного интеллекта ChatGPT для устройств на платформе iOS. Приложение в ближайшее время будет доступно только для пользователей из США, а затем появится в других странах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Сегодня мы запускаем приложение ChatGPT для iOS. Использование приложения ChatGPT является бесплатным, оно синхронизирует вашу историю на всех устройствах», - говорится в заявлении компании.

    Кроме того, компания анонсировала запуск аналогичного продукта для владельцев устройств на платформе Android.

    ChatGPT компании OpenAI был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли пристальное общественное внимание. Новинка подверглась критике, после того как ее использовали студенты в разных странах для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Наука Интернет США Мировые новости
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