Приложение Kandinsky 2.1 начали тестировать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Российский банк и IT-гигант Сбер начал тестировать приложение Kandinsky 2.1 в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

4 апреля в России прошла презентация генеративной модели на основе rudalle. Российские разработчики сделали аналог западных приложений Midjourney и Stable Diffusion. Но, в отличие от них, российская рисующая по текстовым запросам картинки программа работает бесплатно.

Разработчики предложили несколько вариантов взаимодействия с Kandinsky 2.1. Есть полная версия приложения на сайте Fusion Brain, где около десятка разных стилей. Кроме того, можно сгенерировать изображение через телеграм-бот, где пока три стиля для создания картинок.

Результат генерации по запросу «пейзажи казахской степи», стиль: artstation

Также есть варианты смешивания двух пользовательских изображений, а также дорисовка картинки по текстовой команде.

Kandinsky 2.1 прошла обучение на одном миллиарде запросов «текст — картинка», и сейчас нейронная сеть может рисовать даже самые непростые запросы. Например, Kandinsky 2.1 создает изображения Астаны с космическим пейзажем или пейзажи казахской степи.

Российскую нейронную сеть эксперты веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub добавили в ТОП-5 самых популярных сетей мира. Через два дня после презентации Kandinsky 2.1 было зарегистрировано более миллиона уникальных пользователей, через неделю их стало вдвое больше. За это время было сгенерировано более 10 млн изображений. По этим показателям российская модель обошла ChatGPT-4 от OpenAl.

Разработчики SberAl продолжают работать над улучшением Kandinsky 2.1. Сервис в ближайшее время не планируют делать платным, в отличие от западных аналогов, где подписка стоит $10-$100.

Главное фото: Результат генерации по запросу «Изображение Астаны с космическим пейзажем», стиль: artstation



