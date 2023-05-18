Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Приложение для раннего оповещения о землетрясениях запустят в Узбекистане

    18 Мая 2023, 20:20

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане с 1 декабря 2023 года будет поэтапно запущена национальная система раннего оповещения о сильных землетрясениях, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующее постановление «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения сейсмической безопасности населения и территории Республики Узбекистан» принято президентом республики 16 мая.

    В рамках системы планируется запуск мобильного приложения «Оповещения о сильных землетрясениях», связанного с системой онлайн-мониторинга сейсмической активности на территории Узбекистана и соседних стран. Оно должно в течение нескольких секунд после фиксации землетрясения силой от 5 баллов отправлять пользователям сообщение об этом.

    С 1 августа будет запущена «Электронная платформа для проведения сейсмологических наблюдений на водохранилищах».

    Также с 1 января 2024 года вводится практика разработки генеральных планов городов, расположенных в сейсмоактивных зонах, на основе карт сейсмического микрорайонирования, которые будут разрабатываться Академией наук. Для этого, с 1 июня на территории республики будут организованы исследования индикаторов существующих активных тектонических трещин.

    Кроме того, с нового учебного года правила поведения во время землетрясения будут включены в действующие программы во всех образовательных учреждениях.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Мировые новости Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Министры обороны Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества
    Чем запомнился второй день государственного визита Президента Казахстана в Китай
    Четверо детей, в том числе младенец, найдены живыми в джунглях через 17 дней после авиакатастрофы в Колумбии
    Нефтяные компании нанесли ущерб экологии Нигерии на 12 млрд долларов
    Популярное
    1 Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
    2 Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
    3 Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
    4 Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
    5 Ряд сел переименуют в Акмолинской области
    Новости партнеров