Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Приговор в отношении педофила оставили без изменений в Караганде

    10 Ноября 2021, 18:32

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде насиловавший больше полугода свою падчерицу педофил попросил смягчить срок наказания. Однако апелляционная коллегия сочла решение суда справедливым и оставила приговор без изменений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Карагандинским областным судом оставлен без изменения приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области в отношении мужчины, который в течении нескольких месяцев совершал систематические насильственные действия в отношении своей несовершеннолетней падчерицы.

    Недавно уголовное дело поступило в апелляционную инстанцию по жалобе стороны защиты, просившей его оправдать. Однако судебная коллегия оставила без изменения приговор суда первой инстанции.

    «Судом правильно установлены обстоятельства дела. В период с января 2019 года по 27 августа 2019 года у себя дома, в ночное время суток, осужденный М. систематически приходил в спальную комнату к несовершеннолетней падчерице, 2004 года рождения, и совершал насильственные действия сексуального характера.

    Эти обстоятельства подтверждены показаниями несовершеннолетней потерпевшей, ее законного представителя, свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами дела.

    Наказание осужденному назначено судом в пределах санкции статьи уголовного закона, соразмерно содеянному, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения, его личности, смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств», - сообщили в пресс-службе областного суда.

    Так же судья учел, что у обвиняемого двое малолетних детей. Это послужило смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством.

    «Преступные деяния М. были окончены в августе 2019 года и на этот период санкция ст.121 ч.3-1 п.2 УК (изменения с 01.04.2019 года) предусматривала наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.

    При наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств максимальный срок не должен превышать 12 лет 7 месяцев лишения свободы (3/4 от 15 лет).

    Поэтому судом назначено М. максимально строгое наказание, предусмотренное законом. Нарушений норм как материального, так и процессуального закона, влекущих отмену и изменение приговора, судебная коллегия не усмотрела», - добавили в суде.

    Приговор вступил в законную силу.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта