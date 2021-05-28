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    Приговор по делу об LRT вынесли в Нур-Султане

    28 Мая 2021, 17:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городском суде Нур-Султана вынесен приговор обвиняемым по делу об LRT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Бывшего начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог столицы Рашида Аманжолова приговорили по статьям УК РК: 235, часть 3; 28 часть 5; 176 часть 4 пунктов а, б. По совокупности правонарушений назначили 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Нацбанке и его ведомствах.

    Бывшего депутата и секретаря маслихата Нур-Султана Жаната Нурпеисова приговорили по статьям: 28, часть 5; 176, часть 4, пункт б. Общее наказание - 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должность на госслужбе. Суд лишил его орденов «Құрмет», «Парасат».

    Экс-председателя правления АО «Astana Innovations» Талгата Ашима приговорили по статьям: 28, часть 5; 176, часть 4, пункта б. Общее наказание - 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе.

    Также в суде объявили приговор сотрудникам предприятий, которые сотрудничали с «Астана LRT». В частности, Улугбека Ачилова приговорили по статьям: 262, часть 2; 28, часть 5; 189, части 4, пунктов 1, 2. Общее наказание – 8 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

    Даурена Абдыхамитова приговорили по статьям: 262, часть 2; 28, часть 3; 189, часть 4, пункты 1, 2. Общее наказание - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Тимура Касабаева приговорили по статьям: 28, часть 3; 176, часть 4, пункт б. Общее наказание - 8 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

    Дулата Мусенова приговорили по статьям: 28, часть 5; 176, часть 4, пункт б. Общее наказание - 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

    Напомним, 18 июня 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости более предметного изучения ситуации вокруг строительства LRT в Нур-Султане. А 15 июля 2019 года Глава государства поручил поставить точку в вопросе строительства LRT в столице.

    В октябре прошлого года сообщалось, что дело о хищениях при строительстве LRT было передано в суд.

    Бывший председатель правления ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан объявлен в международный розыск.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Борьба с преступностью Коррупция Суды Строительство Судебный процесс
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