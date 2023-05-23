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    Приговор организаторам четырех финпирамид пересмотрели в Актобе

    23 Мая 2023, 21:07

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Судебная коллегия по уголовным делам Актюбинского областного суда пересмотрела в апелляционном порядке приговор суда №2 города Актобе в отношении организаторов четырех финансовых пирамид «ТОО Выгодный займ», «Гарант 24 ломбард», «Эстейт Ломбард», «Нур-Али Капитал», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

    Оспариваемым приговором, подсудимый Есиркепов и другие были осуждены на срок от 7 до 19 лет лишения свободы за создание и руководство финансовыми пирамидами в составе организованной преступной группы. По делу проходят 48 осужденных, более 17 тысяч потерпевших, дело состоит из 3 786 томов. Уголовные правонарушения были совершены в 13 областных центрах, Жанаозене и Жетисае.

    Согласно материалам дела, Есиркепов и другие подсудимые в 2019 году в Актобе создали и руководили финансовыми пирамидами «ТОО Выгодный займ», «Гарант 24 ломбард», «Эстейт Ломбард», «Нур-Али Капитал» с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного преступной группой в особо крупном размере.

    В апелляционных жалобах осужденные просили отменить приговор и оправдать их. Потерпевшие просили возвратить им имущество, находящееся у третьих лиц. Третьи лица просили суд признать их добросовестными приобретателями и снять арест с имущества, которое находилось у них в праве собственности. Прокурор просил оставить разрешение спора относительно имущества в гражданском порядке.

    В результате апелляционного производства приговор суда был изменен в части определения числа потерпевших и взыскания суммы материального ущерба. В остальной части приговор оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу.

    Ранее сообщалось, что осужденных по делу «Гарант 24 Ломбард» обязали возместить ущерб потерпевшим.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Борьба с преступностью Суды Судебный процесс Регионы Финансовая пирамида Мошенничество Актобе
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