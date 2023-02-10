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    Прием заявок на получение жилищных сертификатов начался в Темиртау

    10 Февраля 2023, 21:33

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Прием заявлений на получение жилищных сертификатов стартовал в Темиртау. Подать их могут многодетные, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, а также неполные семьи из числа очередников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жилищные сертификаты выдаются очередникам для участия в госпрограммах льготного кредитования «Нұрлы жер» и «Бақытты отбасы». Для подачи заявления очередник должен обратиться в «Отбасы банк».

    «В случае одобрения ипотечного жилищного займа заявитель находит жилье в Темиртау, оформляет ипотечный заем в «Отбасы банке». Получает уведомление от банка о размере первоначального взноса и сумме ежемесячного платежа по ипотечному жилищному займу и обращается в наш отдел. В течение трех дней отдел делает выплату на депозитный счет заявителя. Напомним, жилищные сертификаты могут получить семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные семьи и неполные семьи», – сообщили в Отделе занятости и социальных программ города Темиртау.

    Перечень документов, необходимых для оказания госуслуги «Выдача жилищных сертификатов»:

    - заявление;

    - документ, удостоверяющий личность заявителя и членов семьи (супруг (а), несовершеннолетние дети) (для идентификации личности);

    - справка о доходах за последние шесть месяцев по трудовой и (или) предпринимательской деятельности (на всех членов семьи (супруг (-а), несовершеннолетние дети));

    - справка с места работы, за исключением социально уязвимых слоев населения;

    - письмо банка второго уровня об одобрении выдачи ипотечного жилищного займа на приобретение жилья заявителю, содержащее сведения о сумме, размере первоначального взноса и сумме ежемесячного платежа по ипотечному жилищному займу.

    Прием заявлений и выдача результата с 09:00 до 18:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 14:00) в будние дни. Адрес: город Темиртау, ул. Чайковского, 22, каб. 3. Телефон 95-55-55.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Жилье
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