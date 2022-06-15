Прием заявок на первую национальную литературную премию стартовал в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта Казахстана объявило конкурс на первую национальную премию в области литературы «Айбоз». Презентация премии состоялась в Нур-Султане с участием представителей интеллигенции, поэтов и писателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, победители по семи номинациям «Лучшая проза», «Лучшая поэзия», «Лучшая драма», «Лучший художественный перевод», «Лучшая детская литература», «Лучший комикс» и «Лучший дизайн книги» получат денежные призы в размере 5 млн тенге. Кроме того, работы победителей будут изданы тиражом в 500 экземпляров.

Даурен Абаев проинформировал, что миссия проекта – это не только поддержка литераторов, но и демонстрация обществу исключительной социальной значимости писательского ремесла.

«Это лишь одна из тех мер, которые мы реализуем для поддержки отечественного книгоиздания и литературы. Наша конечная цель, которую обозначил Президент – стать читающей нацией. Для этого мы создали новаторские механизмы поддержки начинающих авторов, включая серию «Жаңа қазақ әдебиеті», увеличиваем объемы государственного субсидирования, открываем гранты и премии, проводим книжные ярмарки. В будущем мы планируем открыть «Литературную лабораторию» для поддержки и огранки самых сильных молодых талантов в прозе, поэзии и драматургии», – сказал глава Минкультуры во время встречи в Национальной академической библиотеке.

В конкурсе могут принять участие все отечественные писатели. По информации Минкультуры, заявки необходимо отправлять на электронный адрес: aiboz@kitap-palatasy.kz с 15 июня по 1 октября 2022 года. Литературная премия будет вручаться в конце года.