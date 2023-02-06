Прием заявок на льготное автокредитование стартует в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 6 февраля, будет запущена пилотная платформа для приема заявок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прием заявок будет запущен в 10:00 часов по времени Астаны на официальном сайте autonesie.kz.

Ранее в Фонде развития промышленности разъяснили порядок подачи заявления на участие в программы льготного автокредитования.

Шаг 1. Авторизоваться через электронно-цифровую подпись (ЭЦП) – нужен компьютер, подключенный к интернету, и установленная программа NCALayer.

Шаг 2. В окне «Подать заявку» необходимо заполнить пункты «Номер телефона» и выбрать автопроизводителя. Изменение автопроизводителя после подачи заявки невозможно.

Шаг 3. Ознакомиться с условиями договора оферты. В случае согласия нажать на кнопку «Согласен с условиями оферты» и подписать заявку с помощью ЭЦП.

Шаг 4. Проверить заявку на одобрение. Заявка может быть отклонена по трем причинам: если заявитель уже получил кредит по данной программе, если у него имеется актуальная заявка на платформе; если закончился доступный лимит средств у банка-участника.

Шаг 5. Проверить регистрацию в «Личном кабинете».



