Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Прием заявок на льготное автокредитование стартует в Казахстане

    6 Февраля 2023, 09:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 6 февраля, будет запущена пилотная платформа для приема заявок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прием заявок будет запущен в 10:00 часов по времени Астаны на официальном сайте autonesie.kz.

    Ранее в Фонде развития промышленности разъяснили порядок подачи заявления на участие в программы льготного автокредитования.

    Шаг 1. Авторизоваться через электронно-цифровую подпись (ЭЦП) – нужен компьютер, подключенный к интернету, и установленная программа NCALayer.

    Шаг 2. В окне «Подать заявку» необходимо заполнить пункты «Номер телефона» и выбрать автопроизводителя. Изменение автопроизводителя после подачи заявки невозможно.

    Шаг 3. Ознакомиться с условиями договора оферты. В случае согласия нажать на кнопку «Согласен с условиями оферты» и подписать заявку с помощью ЭЦП.

    Шаг 4. Проверить заявку на одобрение. Заявка может быть отклонена по трем причинам: если заявитель уже получил кредит по данной программе, если у него имеется актуальная заявка на платформе; если закончился доступный лимит средств у банка-участника.

    Шаг 5. Проверить регистрацию в «Личном кабинете».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экономика Транспорт Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Правительство РК не будет дополнительно финансировать льготное автокредитование
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 До трех котлов ежедневно выходят из строя на ТЭЦ в Экибастузе – Роман Скляр
    Новости партнеров