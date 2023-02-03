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    Прием документов в специализированные школы стартовал в Казахстане

    3 Февраля 2023, 08:10

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С первого февраля начался набор учащихся в специализированные организации образования. Набирают учеников и в Карагандинской области. Приём документов продлится до 15 апреля. Конкурсный отбор на 2023-2024 учебный год проводит Республиканский научно-практический центр «Дарын» МП РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Карагандинской области восемь специализированных школ-лицеев-интернатов и два лицея-интерната «Білім-инновация».

    В специализированные организации образования набирают учащихся в 5, 6, 7, 10-е классы.

    Онлайн-регистрация и прием документов идет на сайте https://qabyldau.daryn.kz.

    Специализированной организацией образования утверждаются квоты:

    - 10 % от общего количества принимаемых в 7-е классы – для победителей национальной интеллектуальной олимпиады «Mың бала»;

    - 15 % от общего количества принимаемых в 5, 6, 7 и 10-е классы – для социально уязвимых категорий населения.

    К социально уязвимым категориям населения относятся:

    - дети из семей из сельской местности, получающих государственную адресную социальную помощь;

    - дети, где один из родителей имеет инвалидность первой группы;

    - семьи, имеющие или воспитывающие ребенка c инвалидностью;

    - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

    - дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях;

    - дети из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;

    - семьи, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

    - семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полёта в космическое пространство.

    Регистрация на вступительные экзамены в лицеи «Білім-Инновация» идет на сайте bilemtihan.kz. Дата первого тура – 30 апреля. Дополнительную информацию можно найти в социальных сетях Facebook: bil.edu.kz и Instagram: @bil.edu.kz.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Караганда Минпросвещения РК
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