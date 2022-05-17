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    Прием документов для присуждения стипендии «Болашак» стартует 23 мая

    17 Мая 2022, 14:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заявки для присуждения стипендии «Болашак» принимаются до 14 октября посредством портала государственных услуг Egov.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    23 мая в стране стартует прием документов по Международной программе «Болашак» для поступления в ведущие зарубежные вузы по программам магистратуры, докторантуры и резидентуры. Прием документов для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится до 14 октября 2022 года. Конкурсный отбор будет проходить с 30 мая по 30 ноября 2022 года.

    В этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий.

    «По поручению Главы государства запущен процесс переориентирования программы «Болашак». Основной акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. В связи с этим количество грантов на технические и IT-специальности по программе «Болашак» увеличено до 60%. Это такие специальности, как: «Инженерные системы и сети», «Авиационная и аэрокосмическая техника. Управление воздушным движением», «Аналитика больших данных», «Технология новых материалов», «Управление базами данных», «Авиационная техника и технологии», «Машиностроение», «Промышленная автоматизация» и другие», – сказал председатель правления Центра международных программ МОН РК Ануар Жангозин.

    Всего в этом году перечень приоритетных специальностей по программе «Болашак» предусматривает 92 специальности для академического обучения и 158 – для прохождения стажировки. По результатам анализа трендов рынка труда в этом году в перечень включены 40 новых специальностей в сфере инноваций, новых технологий, медицины, индустриальной инженерии и естественных наук. 17 из них включены в уже существующие специальности путем расширения их названия. Перечень приоритетных специальностей расширен на 30% специальностями технической направленности.

    Конкурсный отбор на присуждение Международной стипендии «Болашак» проходит в 3 тура: комплексное тестирование, персональное собеседование с членами независимой экспертной комиссии и рассмотрение документов на заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Вузы Болашак Общество МОН
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