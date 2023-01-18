Причины задержек авиарейсов пояснили в КГА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Тимур Тлегенов пояснил причины задержек авиарейсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Задержка рейсов – неизбежный процесс. Любая авиакомпания этому подвержена. Причинами задержек могут быть как технические причины, так и причины, связанные с погодными условиями, закрытие аэропортов и так далее. Это не связано с тем, что у нас старый парк воздушных судов. В авиации нет такого понятия, как старое воздушное судно. Если оно имеет сертификат летной годности, значит он годен к полету. Никакая авиакомпания не заинтересована задерживать рейс, потому что это приводит к дополнительным расходам», - сказал Тимур Тлегенов, отвечая на вопросы журналистов после расширенного заседания коллегии МИИР РК.

Он добавил, что министерство работает в данном направлении совместно с авиакомпаниями. По его словам, чтобы минимизировать задержки, до 2025 года планируется приобрести 51 воздушное судно.

Также он ответил на вопрос по поводу выплаты компенсации за задержку рейса.

«За каждый час авиакомпания обязана предоставлять штраф в размере 3% от стоимости авиабилета. Авиакомпании принимают все эти заявления от пассажиров. Любой пассажир в случае задержки рейса может обратиться напрямую в авиакомпанию: в офисы продаж или на сайт авиакомпании и получить соответствующую компенсацию за задержку рейса в случае, если задержка произошла по вине авиакомпании», - объяснил спикер.

Если задержка составила более 10 часов, то авиакомпания обязана предоставить полный возврат стоимости билетов.

«В прошлом году ввели изменение в законодательство. Мы сократили в два раза сроки предоставления полного возврата стоимости билетов: если задержка происходит более 5 часов, то авиакомпания обязана предоставить полный возврат стоимости. За предыдущий год уровень задержки рейсов следующий: регулярность полетов составила 76%. Это, к сожалению, хуже, чем в предыдущие годы. Это связано с погодными условиями и рядом причин, которые привели к этим задержкам», - пояснил Тимур Тлегенов.

Ранее сообщалось, что авиаперелеты подорожали в Казахстане на 17% за год.



