Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Причины суицидов военнослужащих озвучили в Минобороны РК

    2 Августа 2022 14:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За пять месяцев текущего года в Вооруженных силах РК зафиксировано 4 факта суицида. Причина двух случаев самоубийства военнослужащих – семейно-бытовые ссоры. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Статистика на самом деле плачевная. За пять месяцев в Казахстане зарегистрировано 4318 суицидов, из них в Вооруженных силах - четыре (военнослужащие по контракту). Попыток суицида - 4942, из них в Вооруженных силах - семь (военнослужащие по контракту). То есть, это 0,1%. Я не пытаюсь сейчас прикрыться этими цифрами. Я уже говорил, что создана специальная группа, которая проводит работу по минимизации. Как вице-министр, отвечающий за другую сферу, хочу сказать, что это амбициозная цель. Даже на каком-нибудь предприятии, которое производит автомобили, происходят такие вещи. Тут мы говорим о Вооруженных силах, где люди пользуются оружием. Понятно, что несчастные случаи могут быть», - сказал Дархан Ахмедиев на брифинге в СЦК.

    Заместитель министра обороны РК прокомментировал вопрос журналиста о том, что растет динамика суицида среди военнослужащих.

    «На самом деле справка говорит об обратном. Нет аномального роста суицидов. В целом работа в этом направлении ведется и она комплексная», - пояснил спикер.

    Он также назвал причины суицидов военнослужащих. По его словам, два случая суицида связаны с семейно-бытовыми ссорами, а по остальным двум случаям проводятся следственные мероприятия.

    «У нас, к сожалению, 18-летний приходит на срочную службу, и у него уже кредит на 9 млн тенге. Это одно. Очень много социальных проблем, которые выступают триггером. Сложно сказать. Каждый случай индивидуальный. Это потеря жизни. Нельзя сказать, что причиной является то или иное», - добавил Д. Ахмедиев.

    Ранее в Министерстве обороны РК не подтвердили информацию о поборах, установленных в воинских частях.


    Фото: Министерство обороны РК


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #Армия #Минобороны РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Армия Казахстана провела комплексные учения на Каспии
    Компьютеры устарели в некоторых воинских частях – замминистра обороны РК
    Казахстанские военнослужащие могут надеть отслеживающее местоположение браслеты
    Жалобы не поступали – Минобороны о поборах в армии
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы