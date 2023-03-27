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    Причины роста цен на продукты питания пояснили в акимате Астаны

    27 Марта 2023, 12:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В управлении по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны объяснили, какие факторы влияют на рост цен на социально значимые продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Максат Жанабаев, на сегодня день существуют два механизма стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары: формирование стабилизационного фонда и выдача займов субъектам предпринимательства.

    «Мы в рамках оборотного механизма работаем по второму механизму - выдаем займы под 0,01% субъектам предпринимательства. На сегодня законтрактовано 35 тысяч тонн продукции на 14 млрд тенге всех видов социально значимых продовольственных товаров», - сообщил Максат Жанабаев на брифинге Службы коммуникаций города Астаны.

    Также он пояснил, какие факторы влияют на рост цен на продовольственные товары.

    «В основном, на рост цен влияют посреднические схемы. Нужно отметить, что в основном сами производители цены не поднимают, а поднимают именно посредники, где накручиваются от 40% до 50%. На сегодняшний день мы работу совместно с региональными комиссиями проводим. Провели 21 комиссию, из низ - 9 выездные. Данную работу будем продолжать. Мы будем выявлять вопросы стабилизации цен, также будем проводить разъяснительную работу по проведению законных мер по 15%-ным торговым надбавкам», - проинформировал спикер.

    Размер предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары установлен на уровне не более 15% в Казахстане.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Экономика Цены и тарифы
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