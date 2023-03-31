Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Причины расхождения данных по налоговым льготам объяснил в Миннацэкономики

    31 Марта 2023, 18:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Причины расхождения цифр в налоговой отчетности объяснил вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это связано с тем, что в самой налоговой отчетности у нас нет полной информации, поскольку, как вы знаете, у нас в предыдущие годы была работа по оптимизации налоговых форм, налоговой отчетности. Для облегчения работы понятно, что часть строчек исключалась, поэтому неполная информация отражалась, теперь мы это исправим», - сказал Азамат Амрин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Ранее сообщалось, что высшей аудиторской палатой проведен аудит эффективности деятельности государственных органов в части налоговых льгот. Результаты проверки выявили отсутствие конкретности в вопросе идентификации налоговых льгот, практически неизвестны, каковы объемы расходов бюджета. Даже между двумя государственными органами, а именно Министерством нацэкономики, отвечающим за налоговую политику, и Комитетом госдоходов Министерства финансов, осуществляющим применение налоговых льгот, существует разница в сумме убытков, понесенных в результате налоговых льгот.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минфин РК Налоги Миннацэкономики Высшая аудиторская палата РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Никита Шаталов: Введение в городскую среду дополнительного института выглядит ошибкой
    Социальные предприниматели могут претендовать на льготное кредитование без отраслевых ограничений - МНЭ РК
    Комплексный план по поддержке малого и среднего предпринимательства разработают в Казахстане
    Оптимизацию неэффективных и неработающих налоговых льгот требуют провести депутаты
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    5 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    Новости партнеров