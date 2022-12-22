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    Причины частых опозданий поездов разъяснили в АО «Пассажирские перевозки»

    22 Декабря 2022, 14:50

    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Руководство АО «Пассажирские перевозки» разъяснило причины частых опозданий поездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Есть несколько причин несвоевременного прибытия поездов. Прежде всего, неблагоприятные погодные условия. Во-вторых, это связано с тем, что участки железной дороги пересекают населенные пункты. Иногда железная дорога временно перекрывается. Следующая причина – ремонтные работы на железной дороге. С целью обеспечения безопасности проводится плановый ремонт», – сказал генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов в ходе организованного компанией пресс-тура.

    По его словам, проводится работа для предотвращения опоздания поездов. Вопрос находится на контроле.

    Отметим, сегодня утром запущен первый туристский электропоезд «Астана-Кокшетау», который будет ходить ежедневно в преддверии Нового года.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    КТЖ Астана Акмолинская область Транспорт
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