Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.43 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 67.89
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой назвали в Минздраве

    28 Января 2023, 16:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В связи со скоропостижной смертью сенатора Гульмиры Каримовой состоялось предварительное заключение судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления общественного здравоохранения, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

    «Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти является сердечный приступ (острый инфаркт миокарда). Диагноз анафилактического шока не подтвержден. Скорая помощь прибыла к пациенту за 5 минут. К моменту прибытия медиков больной не подавал признаков жизни: дыхание остановилось, пульса не было. Были проведены реанимационные мероприятия, но результата от этого не было», - сообщили в управлении.

    Ранее сообщалось, что на 46-м году жизни скоропостижно ушла из жизни сенатор Гульмира Каримова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Минздрав РК Утраты
    Новости по теме
    Новости по теме
    Скончалась сенатор Гульмира Каримова
    Популярное
    1 Стали известны сроки строительства ГРЭС-3 в Экибастузе
    2 Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова выиграла Гран-при в Португалии
    3 Туризм в Казахстане: перспективы развития
    4 Причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой назвали в Минздраве
    5 Генплан Алматы до 2040 года: что обсуждали эксперты и жители
    Новости партнеров