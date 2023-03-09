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    Причину расследования в отношении генерал-майора Берика Билялова пояснил глава МВД РК

    9 Марта 2023, 13:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как известно, в отношении временно исполняющего обязанности начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области генерал-майора Берика Билялова начато досудебное расследование. Что послужило основанием для этого, пояснил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По Билялову, два года назад он у кого-то занимал, сейчас наш департамент собственной безопасности Министерства внутренних дел по обращению заявительницы, которая говорит, что он брал деньги и не отдал, зарегистрировал (дело - прим. ред.) в Единый реестр досудебных расследований, и для объективности мы передали его в Антикоррупционную службу», - сказал Марат Ахметжанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Северо-Казахстанская область МВД РК ДУИС
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