Причину отравления школьников на олимпиаде в Шымкенте назвали в ДСЭК

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 25 марта все заболевшие дети выписаны из больницы. В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента назвали итоги расследования по факту отравления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДСЭК.

Как сообщалось ранее, школьники приехали из других регионов в Шымкент для участия в республиканской олимпиаде с 20 по 25 марта 2023 года по общеобразовательным предметам естественно-математического направления. Всего приехало 860 человек (784 школьника и 76 руководителей команд). Всех приехавших для участия в олимпиаде разместили в общежитиях учебных заведений города по трем адресам:

-282 школьника и 24 руководителя команд в школе-интернате «Білім инновация» для мальчиков №1, расположенном по улице Ж.Адырбекова, 135;

- 246 школьников и 24 руководителя команд в лицей-интернате №1 для одаренных детей», расположенном по ул.Г.Орманова №13а;

- 256 школьников и 28 руководителя команд в общежитии №5 Южно-Казахстанского университета имени М.Ауэзова, расположенном по улице Дулати 200Б.

Всего с 22.03.2023 года по 23.03.2023 года было госпитализировано в городскую инфекционную больницу 15 детей с предварительным диагнозом «Острая кишечная инфекция, острый гастроэнтерит, тяжелой степени тяжести, дегидротация 2 степени».

Жалобы больных при поступлениии в больницу: диарея, рвота, головная боль, повышенная температура, боли в животе, общая слабость.

В этой связи было немедленно начато санитарно-эпидемологическое расследование.

Выяснилось, что все 15 заболевших детей проживали в общежитии №5 Южно-Казахстанского университета имени М.Ауэзова, расположенном по улице Дулати 200 Б. Для проживающих в общежитии питание (завтрак, обед, ужин) было организовано в обеденном зале буфета-столовой данного общежития, при этом приготовление пищи проводилось в столовой корпуса «А» ЮКГУ им.М.Ауэзова, расположенной по улице Ильяева №8, еда доставлялась в общежитие №5 на автотранспорте.

В ходе расследования для проведения лабораторных исследований были отобраны пищевые продукты, вода, смывы, взяты анализы на бактериологические исследования у работников столовой для определения на бактерионосительство. По результатам исследования смывов обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП), остальные исследования находятся в работе.

25 марта 2023 года все 15 заболевших детей выписаны из больницы, у всех детей бактериологические анализы отрицательные, они выписаны с окончательным диагнозом «Другие и неуточненные гастроэнтериты и колиты инфекционного происхождения».

Также 23.03.2023 года в городскую инфекционную больницу был госпитализирован с ветряной оспой 1 участник олимпиады, проживающий в общежитии №5, который на сегодняшний день продолжает получать лечение в инфекционной больнице.

На основании вышеизложенного в ходе проведения расследования приняты следующие меры:

- по согласованию с Департаментом было принято решение о передаче обеспечения питания с 23.03.2023 года участников олимпиады, проживающих в общежитии №5, в столовую городской школы-гимназии №1;

- была отменена торжественная церемония закрытия олимпиады, победителей наградили в местах проживания;

- пересмотрен формат республиканской олимпиады по общественно-гуманитарному направлению, проведение которой было запланировано на 3-8 апреля 2023 года в городе Шымкенте, теперь олимпиада пройдет в регионах.

За всеми контактировавшими с больными велось медицинское наблюдение. Проведение расследования и санитарно-эпидемиологические мероприятия продолжаются.

Между тем в ДСЭК отметили, что «проведение республиканской олимпиады естественно-математического направления среди учащихся в г. Шымкенте с 20 по 25.03.2023 г. не было согласовано со службой санитарно-эпидемиологического контроля и уведомление о ее проведении также не поступало».



