Причиной разрушения дома в Жанаозене не был взрыв газового баллона – МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О взрыва газового баллона в жилом доме в городе Жанаозене речи не идет. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля МЧС РК Ерлан Турегелдиев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пока предварительная причина – это хлопок газовоздушной смеси, о взрыве газового баллона пока речи не идет. Что касается его разрушительной силы, то да, действительно, когда происходит взрыв, резкий выплеск газовоздушной смеси, особенно в замкнутом пространстве, коим является квартира, особенно если с глухими стенами, железобетонным перекрытием – соответственно, вся энергия взрыва, ей некуда выплеснуться. И она приобретает разрушительную силу», – сказал ЕрланТурегелдиев.

Начальник управления также сообщил, что согласно Закону «О газе и газоснабжении», контроль за эксплуатацией бытовых газовых приборов закреплен за местными исполнительными органами. Во всех областях есть газотехнические инспекции, которые отвечают за контроль и безопасную эксплуатацию газовых приборов.

По словам Ерлана Турегелдиева, дом в Жанаозене, где произошел взрыв, не относится к объектам высокой степени риска. К таким объектам относятся дома высотой более 28 метров. Дом в Жанаозене двухэтажный, поэтому проверками он не охватывается.

Напомним, в 05:00 по времени Астаны во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. Развернут оперативный штаб.

Спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четырех погибших.

Также в АО НК «КазМунайГаз» сказали, что помогут оставшимся без жилья семьям получить новые квартиры.

По данным МЧС, разборка развалин дома в Жанаозене близится к завершению.

Ранее в ходе брифинга председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Нурболат Дербисов сообщил, что в разрушенном взрывом доме есть газопровод.