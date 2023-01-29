Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.43 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 67.89
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    При землетрясении в Иране погибли два человека и сотни пострадали

    29 Января 2023, 13:16

    ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - В результате землетрясения магнитудой 5,8 в городе Хой провинции Западный Азербайджан в Иране погибли два человека, пострадали 580 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

    Как сообщил губернатор провинции Западный Азербайджан Садык Мутемедиян, 16 пострадавших доставили в больницу города Сельмас, 20 человек с тяжелыми травмами размещены в больницах города Хой, шесть - прооперированы.

    По его словам, почти 70 селениям нанесен ущерб. Для оценки ущерба в район, охватывающий радиус 30 километров от эпицентра землетрясения, направлена бригада специалистов.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 6,49 км. По данным Иранского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения, произошедшего вчера в 21:44 по местному времени, составила 5,9.

    Из-за афтершоков в городе Хой и уезде Чайпаре отменены занятия в школах.

    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Иран Мировые новости Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Серия мощных взрывов произошла на объектах военной инфраструктуры в Иране
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Казахстан готов наращивать торговлю сельхозпродукцией с Ираном
    Землетрясение произошло в 191 км от Алматы
    Популярное
    1 Причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой назвали в Минздраве
    2 Маяк или граница двух земель: какую тайну хранит башня «Таскран» в Атырауской области
    3 Коррупционные риски в сфере пассажирских перевозок выявили в Петропавловске
    4 Развитие туризма в Казахстане: какова заполняемость столичных отелей
    5 Пожар произошел в рестобаре на горнолыжном курорте Шымбулак
    Новости партнеров