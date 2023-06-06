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    При превышении норм потребления газа применять повышенные тарифы планируют в Казахстане

    6 Июня 2023, 19:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разрабатывается план энергоэффективного и экономичного потребления газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во исполнение поручения Президента на первой сессии Мажилиса восьмого созыва Министерством энергетики совместно с Министерством национальной экономики и АО «НК» QazaqGaz» разрабатывается план энергоэффективного и экономичного потребления газа. В настоящее время министерством рассматривается вариант индивидуального установления норм потребления товарного газа для каждого региона с учетом климатических условий и продолжительности отопительного сезона», - говорится в ответе Минэнерго на запрос корреспондента Казинформа.

    В ведомстве пояснили, что при превышении установленных норм потребления газа будут применяться высокие коэффициенты и дифференцированные тарифы.

    «Этот механизм позволит стимулировать рациональное потребление газа», - считают в Минэнерго.

    Кроме того, Министерство национальной экономики подтвердило, что прорабатывается план эффективного использования газа с введением справедливой тарифной политики.

    «В целях выполнения данного поручения Министерством энергетики РК с привлечением заинтересованных организаций (АО«QazaqGaz», АО «КазТрансГаз Аймак») разрабатывается план энергоэффективного и рационального использования товарного газа. В настоящее время государственными органами проводится анализ по установлению справедливых норм потребления для населения. По его итогам Министерство энергетики планирует разработать нормативно-правовые акты, устанавливающие нормы эффективного и рационального потребления энергии», - отметили в Министерстве национальной экономики.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Цены и тарифы Минэнерго РК Миннацэкономики
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