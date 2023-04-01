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    При обрушении крыши театра на концерте в США погиб человек

    1 Апреля 2023, 19:27

    НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Один человек погиб, еще 28 получили ранения при обрушении крыши театра на концерте в Белвидере, штате Иллинойс. В данном районе был ураган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал ABC.

    Сотни человек были внутри театра на концерте группы Morbid Angel, когда рухнула крыша. Офис шерифа округа Бун подтвердил, что на место происшествия вызвали несколько машин скорой помощи.

    Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер написал в сети Twitter, что его администрация внимательно следит за инцидентом с обрушением крыши в театре Аполлон в Белвидере.

    Ранее сообщалось, что в Миссисипи и Алабаме прошел смертоносный торнадо, который унес жизни 26 человек.

    Фото: Chris Bryant, nytimes.com

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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