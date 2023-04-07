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    При каких условиях банки смогут рассчитывать на господдержку в Казахстане

    7 Апреля 2023, 16:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов рассказал, при каких условиях банки могут рассчитывать на государственную финансовую поддержку в будущем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если банк является устойчивым, жизнеспособным, но испытывает краткосрочные проблемы с ликвидностью, то такая помощь будет оказываться на условиях прочности, платности и возвратности на короткое время», - сказал Галымжан Пирматов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

    По словам главы Нацбанка, в первую очередь госпомощь будут получать нуждающиеся в ней системно значимые банки.

    Спикер также добавил, что если фининститут не является значимым для финансовой системы, то даже при необходимости финансовой поддержки регулятору необязательно оказывать помощь всем банкам.

    Галымжан Пирматов напомнил, что ранее банкам государством оказывалась помощь для защиты вкладчиков, а также для обеспечения устойчивости финансовой системы.

    «В тот момент помощь оказывалась всегда на условиях платности, прочности и возвратности. То есть бесплатно помощь не оказывалась», - пояснил он.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нацбанк Казахстана Банки Экономика
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