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    Президенты Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана поздравили казахстанцев с Наурызом

    22 Марта 2023, 10:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю праздника Наурыз. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиëев в своей поздравительной телеграмме отметил, что наряду со своей древней историей Наурыз в своем философском содержании отражает общие обычаи и ценности казахского и узбекского народов.

    «Глубоко убежден, что наше взаимное сотрудничество, основанное на добрососедских отношениях, будет расширяться в соответствии с общими интересами наших народов, а дальнейшая активизация взаимных связей на высоком уровне будет способствовать укреплению нашего стратегического партнерства и союзнических отношений», – говорится в телеграмме.

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в праздник Наурыз, символизирующий начало нового года и призывающий к миру и единству, пожелал братскому казахскому народу добра и счастья.

    «Считаю, что этот год станет годом развития для наших стран. Пусть многогранные отношения между Кыргызстаном и Казахстаном, основанные на общих духовных ценностях и дружбе, а также стратегическом партнерстве, последовательно развиваются благодаря нашим общим усилиям», – написал в поздравительном послании Садыр Жапаров.

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья и новых успехов, а братскому народу Казахстана – мира, благоденствия и процветания.

    «Уверен, что наши страны с новыми надеждами и чаяниями, следуя немеркнущим ценностям Навруза, и впредь будут расширять и развивать свои дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество в рамках стратегического партнерства», – отметил лидер Таджикистана.

    В поздравительном послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева подчеркивается, что Наурыз является ценным вкладом наших народов в мировую культуру.

    «Этот праздник символизирует взаимное понимание, дружбу и солидарность. Верю, что по воле наших народов мы и впредь продолжим совместные усилия на пути сохранения и укрепления азербайджано-казахских дружественных отношений и партнерства», – говорится в телеграмме.

    Свои поздравления также направили Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Ирана Ибрахим Раиси, Президент Грузии Саломе Зурабишвили и Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев. Письма и телеграммы в адрес Главы государства продолжают поступать.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Президент Казахстана Азербайджан Узбекистан Кыргызстан Наурыз
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